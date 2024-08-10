МИД Беларуси осудил нападение ВСУ на Курскую область России

«С огромной тревогой и болью воспринимаем события, происходящие в последние дни в Курской области Российской Федерации», — говорится в тексте.
В ведомстве подчеркнули неприемлемость атак на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора.
В МИД обратили внимание, что все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений о готовности к переговорам, которые делает политическое руководство страны. На самом деле, по мнению дипломатического ведомства Беларуси, подобные вылазки и эскалация отдаляют перспективы возобновления переговоров и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона.
«Решительно осуждаем действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.
Там высказали поддержку и солидарность с жителями Курской области, а также соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.
Атака на Курскую область
На минувшей неделе около тысячи боевиков ВСУ начали наступление, чтобы захватить приграничные территории в Курской области. Российские военные оставили продвижение украинских подразделений.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию. Он обратил особое внимание на то, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, а их целями в том числе являются гражданские объекты.
С 7 августа на территории области введен режим чрезвычайной ситуации.