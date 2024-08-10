МИД Беларуси осудил нападение ВСУ на Курскую область России

В МИД обратили внимание, что все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений о готовности к переговорам, которые делает политическое руководство страны. На самом деле, по мнению дипломатического ведомства Беларуси, подобные вылазки и эскалация отдаляют перспективы возобновления переговоров и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона.