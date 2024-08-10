В Москве потрясены ударом по школе в секторе Газа, заявила Захарова

«Произошедшее стало прямым следствием невыполнения решений СБ и ГА ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ в анклав. В связи с этим вновь подчеркиваем необходимость немедленного исполнения данных резолюций, как этого требует Устав ООН, что позволило бы обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня, оказать необходимое содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость», — считает она.