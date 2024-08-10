В Москве потрясены ударом по школе в секторе Газа, заявила Захарова

Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек.
«В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она отметила, что подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер.
«Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания. По данным палестинской стороны, только за прошедший месяц бомбардировкам подверглись 13 центров для переселенцев», — добавила она.
По ее оценке, подобные трагедии подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен удерживаемыми лицами.
«Произошедшее стало прямым следствием невыполнения решений СБ и ГА ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ в анклав. В связи с этим вновь подчеркиваем необходимость немедленного исполнения данных резолюций, как этого требует Устав ООН, что позволило бы обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня, оказать необходимое содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость», — считает она.