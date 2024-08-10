Премьер Грузии заявил о готовности к перезагрузке отношений с США

«У меня состоялась интересная встреча с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой обсудили отношения Грузии и США. Я еще раз сообщил о готовности Грузии к обновлению и перезагрузке наших отношений и сотрудничества, чтобы усилить двусторонние связи и способствовать большему развитию, благосостоянию, миру и безопасности в регионе и за его пределами», — написал Кобахидзе в X (ранее Twitter).