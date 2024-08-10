Шор — о ЧС в энергетике Молдовы: сразу «нарисовалась» румынская рука

Накануне глава Минэнерго Молдовы Виктор Парликов сообщил, что Румыния готова поддержать республику в случае, если понадобится прибегнуть к мерам по обеспечению ее энергетической безопасности. По словам Парликова, после того как Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в сфере энергетики, он провел телефонный разговор со своим румынским коллегой Себастьяном Бурдуджей.