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Шор — о ЧС в энергетике Молдовы: сразу «нарисовалась» румынская рука

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Поддержка Румынии, о которой было заявлено после того как в Молдове был объявлен режим ЧС в энергетике, втридорога обойдется потребителю, заявил в своем Telegram оппозиционный политик, лидер блока «Победа» Илан Шор, заметив, что «вот и румынская рука нарисовалась».

Источник: Sputnik.md

Накануне глава Минэнерго Молдовы Виктор Парликов сообщил, что Румыния готова поддержать республику в случае, если понадобится прибегнуть к мерам по обеспечению ее энергетической безопасности. По словам Парликова, после того как Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в сфере энергетики, он провел телефонный разговор со своим румынским коллегой Себастьяном Бурдуджей.

«Он, правда, не рассказал, что обойдется нам эта поддержка втридорога. Это из очевидного. А так румыны уже потирают руки в надежде официально оформить внешнее управление и назначить свои “вспомогательные” тарифы».

заявил Шор.

Он отметил, что власти Молдовы «рады под искусственно созданный кризис отдать нашу независимость».

Ранее активисты блока «Победа» провели акции протеста у главных офисов энергетических компаний в разных районах Молдовы, выразив недовольство резким ростом цен на энергоносители за время пребывания Майи Санду на посту президента страны.

В четверг, 8 августа, Виктор Парликов заявил, что компания Vestmoldtransgaz получила предупреждение от украинской стороны о возможных перебоях в поставках газа в Молдову из-за боевых действий, которые идут в районе газораспределительной станции в Судже Кировской области России. В связи с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в сфере энергетики.

В субботу, 10 августа, российский концерн «Газпром» сообщил, что компания продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме.

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