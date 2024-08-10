Шор — о ЧС в энергетике Молдовы: сразу «нарисовалась» румынская рука

Накануне глава Минэнерго Молдовы Виктор Парликов сообщил, что Румыния готова поддержать республику в случае, если понадобится прибегнуть к мерам по обеспечению ее энергетической безопасности. По словам Парликова, после того как Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в сфере энергетики, он провел телефонный разговор со своим румынским коллегой Себастьяном Бурдуджей.
«Он, правда, не рассказал, что обойдется нам эта поддержка втридорога. Это из очевидного. А так румыны уже потирают руки в надежде официально оформить внешнее управление и назначить свои “вспомогательные” тарифы».
Он отметил, что власти Молдовы «рады под искусственно созданный кризис отдать нашу независимость».
Ранее активисты блока «Победа» провели акции протеста у главных офисов энергетических компаний в разных районах Молдовы, выразив недовольство резким ростом цен на энергоносители за время пребывания Майи Санду на посту президента страны.
В четверг, 8 августа, Виктор Парликов заявил, что компания Vestmoldtransgaz получила предупреждение от украинской стороны о возможных перебоях в поставках газа в Молдову из-за боевых действий, которые идут в районе газораспределительной станции в Судже Кировской области России. В связи с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в сфере энергетики.
В субботу, 10 августа, российский концерн «Газпром» сообщил, что компания продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме.