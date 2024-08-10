Вячеслав Федорищев встретился с ветеранскими организациями Самарской области

«Мне с вами очень важно быть как можно чаще в контакте, потому что вы именно те люди, которые прошли сложный путь, стали нашими великими героями и защитниками. Вы объединяете мнения таких людей, вы их знаете, каждый день общаетесь с ними, знаете все чаяния, — сказал Вячеслав Федорищев. — Мы будем работать, жить, трудиться вместе. Мы все проблемы сразу не решим, вопросов очень много, но системно, вместе будем решать и делать нашу жизнь лучше. Вам низкий поклон».