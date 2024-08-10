«Результат наступления в Курской области не будет иметь никакого значения <…> Украина уже проиграла — она просто не перестала сражаться. Но их способность сражаться уменьшается с каждым днем», — считает он.
По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери.
«Они (ВСУ — Прим. ред.) уничтожаются сотнями, а может, и тысячами. Одно дело, если бы у Украины было в резерве 400−500 тысяч обученных солдат, которых они могли бы потом бросить в бой, неограниченный запас танков Bradley или пара эскадрилий самолетов F-16. Но у них этого нет», — констатировал Джонсон.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.