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«Уничтожаются сотнями». В США потрясены ситуацией в Курской области

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Источник: AP 2023

«Результат наступления в Курской области не будет иметь никакого значения <…> Украина уже проиграла — она просто не перестала сражаться. Но их способность сражаться уменьшается с каждым днем», — считает он.

По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери.

«Они (ВСУ — Прим. ред.) уничтожаются сотнями, а может, и тысячами. Одно дело, если бы у Украины было в резерве 400−500 тысяч обученных солдат, которых они могли бы потом бросить в бой, неограниченный запас танков Bradley или пара эскадрилий самолетов F-16. Но у них этого нет», — констатировал Джонсон.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.