«Уничтожаются сотнями». В США потрясены ситуацией в Курской области

«Они (ВСУ — Прим. ред.) уничтожаются сотнями, а может, и тысячами. Одно дело, если бы у Украины было в резерве 400−500 тысяч обученных солдат, которых они могли бы потом бросить в бой, неограниченный запас танков Bradley или пара эскадрилий самолетов F-16. Но у них этого нет», — констатировал Джонсон.