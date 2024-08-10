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Лукашенко: белорусы должны понимать, что у них будет другой президент

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Белорусы должны привыкать к тому, что у них будет другой президент, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время беседы с жителями агрогородка Городище в Шкловском районе.

Одна из местных жительниц попросила главу государства о том, чтобы он баллотировался на президентских выборах в будущем году.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — цитирует слова Лукашенко издание «Беларусь сегодня».

Белорусский лидер отметил, что должен оставить гражданам мирную и спокойную страну. И это, по его словам, главное. Лукашенко привел в пример инцидент с беспилотниками, которые накануне нарушили белорусское воздушное пространство со стороны Украины.

«Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами. Поэтому вы должны понимать, что каждый должен заниматься своим делом», — подчеркнул президент.

Он добавил, что его задача — не допустить конфликта в стране, уберечь от войны Беларусь и спокойно решать свои проблемы.

Лукашенко Александр