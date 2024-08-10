Лукашенко: белорусы должны понимать, что у них будет другой президент

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — цитирует слова Лукашенко издание «Беларусь сегодня».