Свердловский губернатор Куйвашев пообещал помощь Ирбитской ярмарке

«Я хочу заверить всех вас, что та программа, которую мы приняли по подготовке к празднованию 400-летия города Ирбита, обязательно будет выполнена. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы восстановить историко-культурное наследие, улучшить качество жизни ирбитчан. Ну и, конечно же, мы будем обязательно помогать, развивать и ширить Ирбитскую ярмарку», — обратился к горожанам губернатор Свердловской области.
В ходе посещения ярмарки губернатор прошел по торговым рядам, на которых представлены работы мастеров народных промыслов и ремесел, кулинарные изыски, предметы быта. О своей культуре губернатору рассказали представители различных народов, живущих на Среднем Урале.
Кроме того, губернатор побывал на реконструкции школы школы № 1. На ее территории ремонтируют здания бывшей мужской гимназии и бывшего церковно-приходского училища, которые имеют статус объектов культурного наследия. В здании гимназии уже заменены кровля, окна, проведена работы с фасадами, гидроизоляция фундамента, также планируется замена инженерных сетей, электрики, ремонт кабинетов, благоустройство территории. Ожидается, что работы будут завершены через год. В здании бывшего училища ремонт еще не начался. Его реконструкция по плану должна завершиться в 2026 году. В этом здании откроется начальная школа.
На совещании в мэрии города, губернатор нацелил руководство Ирбита, которое готовится к 400-летию города, на улучшение качества жизни горожан. Восстановление объектов культурного наследия и строительство жилья для горожан — среди задач, которые поставил глава региона перед руководством муниципалитета.
«Подготовка к юбилею охватывает самый широкий комплекс мероприятий и направлений работы. В центре внимания сохранение и приведение в порядок зданий, которые относятся к объектам культурного наследия. В числе актуальных задач — строительство жилья и содействие в решении квартирного вопроса учителей и медицинских работников, что важно для закрепления кадров в территориях», — сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что для улучшения качества жизни ирбитчан также необходимо продолжить работы по благоустройству скверов, парков. При этом, по словам Евгения Куйвашева, важно опираться на мнение жителей, которые сами могут выбирать, какие территории будут благоустроены в первую очередь с помощью голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».
К 400-летнему юбилею региональные и муниципальные власти реализовывают масштабную программу «Ирбит — город-музей». Она предполагает всестороннее развитие старинного уральского города и расположенных здесь объектов культурного наследия, а также улучшение социально-экономических показателей.