Свердловский губернатор Куйвашев пообещал помощь Ирбитской ярмарке

Кроме того, губернатор побывал на реконструкции школы школы № 1. На ее территории ремонтируют здания бывшей мужской гимназии и бывшего церковно-приходского училища, которые имеют статус объектов культурного наследия. В здании гимназии уже заменены кровля, окна, проведена работы с фасадами, гидроизоляция фундамента, также планируется замена инженерных сетей, электрики, ремонт кабинетов, благоустройство территории. Ожидается, что работы будут завершены через год. В здании бывшего училища ремонт еще не начался. Его реконструкция по плану должна завершиться в 2026 году. В этом здании откроется начальная школа.