Лукашенко намерен приехать на границу с Украиной

«Это (мир в стране — ред.) главное. Но имейте в виду, что не всё от меня зависит. Вот мы начали совещание, я оторвался от Минска, вчера вечером куча беспилотников, или какие-то там цели, через нас — на территорию России, нарушили воздушное пространство. Пришлось применить силу, пришлось сбивать. То, что не сбили, шли через Россию, информацию передали — они их сбили. Вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами», — сказал Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района в субботу.