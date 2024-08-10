Лукашенко намерен приехать на границу с Украиной

В субботу Лукашенко сообщил, что накануне вечером над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что «без ответа любые провокации не останутся». Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
«Это (мир в стране — ред.) главное. Но имейте в виду, что не всё от меня зависит. Вот мы начали совещание, я оторвался от Минска, вчера вечером куча беспилотников, или какие-то там цели, через нас — на территорию России, нарушили воздушное пространство. Пришлось применить силу, пришлось сбивать. То, что не сбили, шли через Россию, информацию передали — они их сбили. Вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами», — сказал Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района в субботу.
Президент Белоруссии подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом.
«Если вы должны посеять и убрать, значит, вы должны это сделать. Моя главная задача — не допустить конфликта в стране. Чтобы эта зараза не перенеслась на нас. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами», — отметил Лукашенко.
Ранее Минск на фоне зафиксированной в конце июня военной активности Украины в приграничье принял решения по усилению южной границы, но позже Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она до этого перебросила к границе с Белоруссией. Тогда Лукашенко поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.