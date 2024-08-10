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«Последний рывок»: на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Атаки ВСУ в Курской области закончатся сокрушительным разгромом украинской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Источник: AP 2023

«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена», — отметил он.

Боуз подчеркнул, что власти Украины готовы пожертвовать любым количеством граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона. Кроме того, добавил эксперт, Запад продолжает следовать по пути эскалации, подводя своих людей к мировой войне.

Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.