«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена», — отметил он.
Боуз подчеркнул, что власти Украины готовы пожертвовать любым количеством граждан для выполнения приказов из Лондона и Вашингтона. Кроме того, добавил эксперт, Запад продолжает следовать по пути эскалации, подводя своих людей к мировой войне.
Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.