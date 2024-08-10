МИД Беларуси призвал страны Европы остудить воинствующих политиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня сообщил, что накануне вечером над территорией республики были сбиты беспилотники, прилетевшие со стороны Украины. Часть из них уничтожили российские коллеги над территорией РФ.
«Это очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки».
Там отметили, что такая преступная деятельность радикальным образом эскалируют ситуацию и являются опасной попыткой расширить зону конфликта в регионе. При этом в конфликт пытаются вовлечь Беларусь, хотя неизменной позицией Минска является прекращение кровопролития и урегулирование кризиса.
Внешнеполитическое ведомство обратилось к народам европейских стран: в случае, если конфликт расширится, то пожар может охватить весь регион, в том числе и на страны Евросоюза.
«Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!» — призвали в МИД.
Там подчеркнули, что Беларусь в полной мере будет использовать право на самооборону и отвечать на любые провокации.