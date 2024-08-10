МИД Беларуси призвал страны Европы остудить воинствующих политиков

Там отметили, что такая преступная деятельность радикальным образом эскалируют ситуацию и являются опасной попыткой расширить зону конфликта в регионе. При этом в конфликт пытаются вовлечь Беларусь, хотя неизменной позицией Минска является прекращение кровопролития и урегулирование кризиса.