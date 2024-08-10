Санду не уверена в победе на выборах президента Молдавии, считает депутат

«Если вам нужно еще одно доказательство того, что Майя Санду не уверена в победе на выборах президента — вот оно. Режим продолжает оперативно вычищать инфополе, штрафуя и закрывая СМИ. Майя Санду и партия власти нам постоянно говорят о том, что Молдова — демократичная страна. И тут же указывают, что народу смотреть можно, а что — нельзя», — написал в своем Telegram-канале Боля.