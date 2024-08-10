Санду не уверена в победе на выборах президента Молдавии, считает депутат

Правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии 9 августа принял решение приостановить на 60 дней лицензию телеканала Mega TV. Ранее правительственный совет временно приостановил работу компании Media Content Distribution (владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM) по подозрению в причастности его конечных бенефициаров к деятельности, угрожающей национальной безопасности. Canal 5 стал тринадцатым телеканалом за последние полтора года, чья лицензия была приостановлена.
«Если вам нужно еще одно доказательство того, что Майя Санду не уверена в победе на выборах президента — вот оно. Режим продолжает оперативно вычищать инфополе, штрафуя и закрывая СМИ. Майя Санду и партия власти нам постоянно говорят о том, что Молдова — демократичная страна. И тут же указывают, что народу смотреть можно, а что — нельзя», — написал в своем Telegram-канале Боля.
По его словам, репрессии в отношении СМИ уже становятся «визитной карточкой» нынешний власти.
«И даже так любимый госпожой президентом ЕС ничего не может (или не хочет) с этим поделать. Репрессии в отношении СМИ продолжаются», — отметил Боля.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении «кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети». Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже запретили под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.