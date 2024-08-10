КСИР: ответный удар по Израилю будет обязательно нанесен

По данным источников Sky News Arabia, Тегеран планирует нанести удар 12 или 13 августа, поскольку на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава). NBC со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что страна готовится к многодневной ракетной атаке со стороны Ирана и ливанской группировки «Хезболла». Неназванные американские чиновники в разговоре с Politico заявляли, что Иран может отказаться от массированной атаки по Израилю. Накануне The Telegraph писал, что Масуд Пезешкиан пытается убедить КСИР не наносить прямой удар по военным базам в Тель-Авиве, а ударить по секретным базам Израиля в Азербайджане и Курдистане.