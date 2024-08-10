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КСИР: ответный удар по Израилю будет обязательно нанесен

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что приказ лидера КСИР аятоллы Али Хаменеи об ответном ударе по Израилю будет обязательно выполнен.

Источник: Reuters

По его словам, заставить власти Израиля «заплатить» за убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании — это «долг Ирана». Ранее западные СМИ писали, что в иранском руководстве есть разногласия относительно того, как именно отвечать на атаку Израиля по Тегерану.

«Приказы лидера нашей революции будут выполнены наилучшим способном. В настоящее время это — долг Ирана», — сказал господин Фадави в эфире телеканала «Аль-Маядин». Его слова приводит агентство Tasnim. Али Фадави отметил, что приказы командующего КСИР о «суровом наказании» Израиля «являются четкими и кристально ясными».

Глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания был убит утром 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара. В Иран он приехал для участия в церемонии инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Власти Ирана возложили ответственность за атаку на израильских военных. Израиль не отрицал и не подтверждал свою причастность к убийству Хании. Руководство Ирана неоднократно заявляло о готовящемся ответном ударе по Израилю.

По данным источников Sky News Arabia, Тегеран планирует нанести удар 12 или 13 августа, поскольку на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава). NBC со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что страна готовится к многодневной ракетной атаке со стороны Ирана и ливанской группировки «Хезболла». Неназванные американские чиновники в разговоре с Politico заявляли, что Иран может отказаться от массированной атаки по Израилю. Накануне The Telegraph писал, что Масуд Пезешкиан пытается убедить КСИР не наносить прямой удар по военным базам в Тель-Авиве, а ударить по секретным базам Израиля в Азербайджане и Курдистане.