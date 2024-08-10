КСИР: ответный удар по Израилю будет обязательно нанесен

По его словам, заставить власти Израиля «заплатить» за убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании — это «долг Ирана». Ранее западные СМИ писали, что в иранском руководстве есть разногласия относительно того, как именно отвечать на атаку Израиля по Тегерану.
«Приказы лидера нашей революции будут выполнены наилучшим способном. В настоящее время это — долг Ирана», — сказал господин Фадави в эфире телеканала «Аль-Маядин». Его слова приводит агентство Tasnim. Али Фадави отметил, что приказы командующего КСИР о «суровом наказании» Израиля «являются четкими и кристально ясными».
Глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания был убит утром 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара. В Иран он приехал для участия в церемонии инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Власти Ирана возложили ответственность за атаку на израильских военных. Израиль не отрицал и не подтверждал свою причастность к убийству Хании. Руководство Ирана неоднократно заявляло о готовящемся ответном ударе по Израилю.
По данным источников Sky News Arabia, Тегеран планирует нанести удар 12 или 13 августа, поскольку на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава). NBC со ссылкой на израильских чиновников сообщал, что страна готовится к многодневной ракетной атаке со стороны Ирана и ливанской группировки «Хезболла». Неназванные американские чиновники в разговоре с Politico заявляли, что Иран может отказаться от массированной атаки по Израилю. Накануне The Telegraph писал, что Масуд Пезешкиан пытается убедить КСИР не наносить прямой удар по военным базам в Тель-Авиве, а ударить по секретным базам Израиля в Азербайджане и Курдистане.