«На родине мы пережили настоящий кошмар». Воронежские ПВР приняли жителей Курской области

В социальных учреждениях и пунктах временного размещения Воронежской области в субботу, 10 августа, приняли 224 жителей Курской области. На автобусах прибыли 199 человек, еще 25 приехали самостоятельно. Корреспонденты РИА «Воронеж» побывали в двух ПВР и увидели, как обустроились жители соседнего региона, вынужденные покинуть свои дома.
В Центре ухода и социализации Хохольского района разместили 48 человек, среди них — десять детей разного возраста. Гостей поселили в отдельные номера, накормили ужином, предложили помощь медиков. Многие находятся в стрессовом состоянии, психологическую помощь им оказывают специалисты МЧС.
Марина Билибина и ее дочь Катя приехали из города Рыльска.
— Мы пережили настоящий кошмар, — рассказала Марина. — Три дня назад я уходила на работу в ночную смену, и еще ничто не предвещало беды. А потом, среди ночи, послышались разрывы снарядов такой силы, что казалось, обстреливают совсем рядом. Было очень страшно. Уже утром мы с дочкой и родителями решили выехать в безопасное место вместе с другими, собаку и кошку пришлось выпустить на улицу и спешно покинуть дом.
Ольга Додник тоже из Рыльска. Она приехала в Воронежскую область вместе с сыном Алексеем и племянницей Викторией.
— У нас в Курске есть знакомые, мы хотели сначала уехать из опасного места к ним, но дороги в областной центр оказались частично заблокированы, — рассказала Ольга. — Мы ждали отправки с семи утра, выехать смогли только в 14.30. Все это время провели в жутком напряжении. Дома осталась мама Вики, она не смогла уехать по состоянию здоровья, мы очень за нее переживаем.
Супруги Виктор и Галина, их дочь Римма разместились в одном номере. С собой успели захватить любимого питомца — таксу Бучу.
— Звоним знакомым, которые еще не успели выехать из Рыльска, очень волнуемся за своих людей, — говорит Римма. — Там до сих пор продолжается эвакуация. Не можем не думать и о том, уцелеют ли наш дом, предприятия, на которых мы работали. Я, например, трудилась в швейном цехе, папа — на мебельном производстве. Спасибо всем, кто помог нам разместиться в таком прекрасном месте. Нас очень тепло встретили, условия прекрасные, кормят очень вкусно, а главное — здесь мы чувствуем себя в безопасности.
Ранее Центр принимал более 40 жителей Белгородской области, которые оставили свои дома из-за обстрелов со стороны Украины.
— Мы понимаем состояние приехавших к нам людей, они очень многое пережили, — сказал директор Центра ухода и социализации Александр Костюков. — Стараемся, чтобы пребывание в нашем учреждении было для них комфортным. Спасибо неравнодушным землякам, которые поддерживают оказавшихся в беде, приносят игрушки, детские коляски, предметы личной гигиены. Ведь многие не успели взять с собой даже самое необходимое. Из Курской области приехала мама с годовалым малышом, ей очень кстати пришлась коляска, которую нам передали местные волонтеры.
Для курян, также, как и для белгородцев, в здании Центра отвели отдельный корпус с двух- и трехместными номерами с кухнями, санузлами и душевыми. Завтраки, обеды и ужины для них готовят работники гремяченского общепита.
В Новоусманском районе Воронежской области разместили всего 39 жителей Курской области. В одном из пунктов временного размещения поселились 17 человек, в том числе четыре ребенка.
По словам руководителя приюта Натальи Алексеенковой, людей привезли рано утром. Многие продолжали плакать, но после того, как поняли, что находятся в безопасности, немного успокоились.
— Прибывших разместили по комнатам, напоили чаем и накормили, — говорит Наталья. — После отдыха люди стали рассказывать, как добиралось и что их привезли волонтеры.
В одной из комнате поселились три женщины. Одна из них рассказала, что ей 83 года, в доме, где она прожила 64 года, остались собака и куры. Овчарку пришлось выпустить, с надеждой, что она сама найдет себе пропитание.
— Тяжело было оставлять свой дом и хозяйство. Когда мы уезжали, было тихо, выстрелов не было слышно, — рассказывает бабушка. — Но здесь нас встретили как родных. О нас беспокоятся. Кормят хорошо, утешают. Благодарю Бога, что нас спасли и даже помогли приехать сюда. Благодарю всех.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что только за вчерашний день в Центр принесли предметы более 100 человек, а также поступило более 300 звонков. Глава региона поблагодарил воронежцев за неравнодушие и поддержку.
Воронежская область одной из первых подключилась к оказанию помощи жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины.