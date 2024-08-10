«На родине мы пережили настоящий кошмар». Воронежские ПВР приняли жителей Курской области

— Звоним знакомым, которые еще не успели выехать из Рыльска, очень волнуемся за своих людей, — говорит Римма. — Там до сих пор продолжается эвакуация. Не можем не думать и о том, уцелеют ли наш дом, предприятия, на которых мы работали. Я, например, трудилась в швейном цехе, папа — на мебельном производстве. Спасибо всем, кто помог нам разместиться в таком прекрасном месте. Нас очень тепло встретили, условия прекрасные, кормят очень вкусно, а главное — здесь мы чувствуем себя в безопасности.