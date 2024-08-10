Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад

«Уолц признал вину, заплатил штраф в 200 долларов и якобы с тех пор не употребляет алкоголь», — сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, в сентябре 1995 гола Уолца арестовали в штате Небраска по подозрению в вождении в нетрезвом виде. 28-летний школьный учитель Уолц ехал со скоростью под 130 километров в час и провалил тест на трезвость, а содержание алкоголя в его крови превысило допустимые пределы, говорится в сообщении.
На этой неделе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда — политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб кандидата от демократов на пост президента Камалы Харрис затем признал, что Уолц оговорился. Еще раньше оппоненты пеняли политику на поддержку трансгендеров, на посту губернатора Миннесоты он действительно утверждал ряд инициатив по этому вопросу (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).