Кандидата в вице-президенты США Уолца арестовывали почти 30 лет назад

На этой неделе Уолц оказался в эпицентре скандала после заявлений об участии в военных действиях в период службы в армии. Республиканцы настаивали, что это неправда — политик покинул подразделение, когда узнал, что его отправят в Ирак. Штаб кандидата от демократов на пост президента Камалы Харрис затем признал, что Уолц оговорился. Еще раньше оппоненты пеняли политику на поддержку трансгендеров, на посту губернатора Миннесоты он действительно утверждал ряд инициатив по этому вопросу (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).