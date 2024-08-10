Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Беларусь от войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа, общаясь жителями агрогородка Городище Шкловского района, заявил, что его главная задача состоит в том, чтобы не допустить конфликта в Беларуси. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства сообщил, что ему пришлось оторваться от дел в Минске, уточнив, что вечером 9 августа «куча беспилотников через нашу территорию (или какие-то там цели) на территорию России, через нас, нарушили воздушное пространство». Он обратил внимание на то, что пришлось применить силу, пришлось сбивать.
— То, что не сбили, шли через Россию, информацию передали — они их сбили. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно.
Президент Беларуси обратил внимание на то, что 11 августа срочно должен быть на месте, разбираться с озвученными проблемами. Обращаясь к жителям, он отметил, что каждый должен заниматься своим делом, к примеру, если необходимо посеять и убрать, то это нужно сделать.
— Моя главная задача — не допустить конфликта в стране. Чтобы эта зараза не перенеслась на нас. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами.