Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Беларусь от войны

Глава государства сообщил, что ему пришлось оторваться от дел в Минске, уточнив, что вечером 9 августа «куча беспилотников через нашу территорию (или какие-то там цели) на территорию России, через нас, нарушили воздушное пространство». Он обратил внимание на то, что пришлось применить силу, пришлось сбивать.