Forbes назвал самого «бедного» участника президентской гонки в США

Согласно отчетности, представленной Уолтцем в 2019 году, когда он еще занимал пост конгрессмена, ни он сам, ни его жена Гвен не владеют акциями или облигациями. Также у Уолтцев нет дома: свою пятикомнатную резиденцию в Манкейто (штат Миннесота) они продали вскоре после того, как Тим Уолтц стал губернатором, пишет Forbes.