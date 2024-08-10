США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе

Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе «Аль-Табаин» в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.