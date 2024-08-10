США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе

Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе «Аль-Табаин» в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Газе после удара вооруженных сил Израиля по комплексу, который включал школу. Мы на связи с коллегами из Израиля, которые заявили, что целью были высокопоставленные члены ХАМАС, мы просим дальнейших разъяснений», — говорится в распространенном сообщении совета нацбезопасности Белого дома.
В администрации подчеркнули, что продолжают настаивать на том, чтобы Израиль предпринимал меры по минимизации ущерба среди гражданского населения.