В правительстве Сербии объяснили разницу между Вучичем и Януковичем

Он отметил, что призвал Вучича серьезно отнестись к угрозам. По словам Вулина, сербский президент серьезно воспринимает угрозы безопасности страны, но не угрозы в свой адрес. «Он несет ответственность перед гражданами Сербии делать то, для чего они его выбрали, — руководить Сербией и сохранять мир и стабильность. Без него это будет невозможно. Они не нападают на него случайно. Он угроза, он плотина», — добавил вице-премьер.