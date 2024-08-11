Харрис пообещала обнародовать свою предвыборную программу на следующей неделе

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост главы государства, пообещала обнародовать предвыборную программу на предстоящей неделе. Об этом она заявила журналистам своего пула, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Харрис, ее программа будет сфокусирована на экономике, а также на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики, передает РИА Новости.
Республиканцы обвиняют демократическую администрацию США в росте цен и инфляции, заявляя о провальной экономической политике. По данным социологов, вопросы снижения трат остаются главными для избирателей.
Выборы президента США состоятся в пятого ноября. От Республиканской партии на высший пост выдвинут Дональд Трамп. Демократическую партию должен был представлять действующий президент Джо Байден, однако он решил выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис.
Накануне Байден заявил, что отказался баллотироваться на второй срок, потому что самое важное — не допустить победы Трампа. «Я думал о себе как о президенте переходного периода», — сказал Байден в интервью.
Тем временем, рейтинг благосклонности и одобрения Трампа приблизился к самой высокой отметке за всю историю наблюдений.