«Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе», — говорится в материале.
Этот стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное, заявил Майкл Кларк.
Однако, как отметил журналист, в итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.