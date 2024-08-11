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В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО

МОСКВА, 11 авг. РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения, пишет журналист Майкл Кларк в Times.

Источник: Reuters

«Киев, очевидно, готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Критики Зеленского скажут, что это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника, которая пригодилась бы куда больше на юге, в Донбассе», — говорится в материале.

Этот стратегическое военное решение в стиле главы киевского режима — самонадеянное и рискованное, заявил Майкл Кларк.

Однако, как отметил журналист, в итоге исход предстоящих битв будет решен не в пользу ВСУ. Атака украинских подразделений в Курской области не поменяет ход боевых действий, подытожил Кларк.

Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.