В ЮНЕСКО спрогнозировали расширение протестов против массового туризма

Священник Джоан Фемениа из организации Menys Turisme, Mas Vida, которая провела эту акцию протеста, сказал Reuters, что участники митингов хотят, чтобы на острове было меньше туристов. По его словам, массовый туризм усложняет жизнь местных жителей, «которые не могут позволить себе жить на собственном острове» из-за завышения цен на жилье, кроме того, наплыв туристов увеличивает нагрузку на коммунальные службы, сказал он. Как отмечает Де Брин, кризис с жильем он назвал «соломинкой, которая ломает спину верблюда».