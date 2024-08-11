В РФ стартует серийное производство БПЛА-тяжеловеса «Привет-82XL»

По словам собеседника ТАСС, дрон-камикадзе с увеличенной полезной нагрузкой позволит наносить неожиданные для противника удары в глубине фронта. «Практика показала, что дистанции, где сейчас применяются наши дроны, а это до 30 км в глубину фронта, противник уже считает достаточно безопасными, там достаточно свободно перемещающихся украинских автомобилей с включенными фарами. Скажем так, непуганые места. Повышенное могущество “Привет-82XL” позволяет наносить значительный ущерб тем целям, по которым мы работаем: пункты временной дислокации, опорные пункты и так далее», — заявили в организации.