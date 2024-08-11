Дания усилит пограничный контроль из-за «шведских детей-солдат»

Дания ужесточит пограничный контроль со Швецией после всплеска перестрелок, в которых участвовали шведские подростки, заявил министр юстиции Петер Хуммельгаард, передает TV2.
«Мы усиливаем наблюдение, отчасти для повышения безопасности, но также и для предотвращения [пересечения границы] нанятыми шведскими детьми-солдатами, которые приезжают в Копенгаген для выполнения задач, связанных с конфликтами банд», — объяснил он (цитата по Financial Times — FT).
По словам министра юстиции, с апреля полиция зарегистрировала по меньшей мере 25 случаев вербовки шведских подростков.
7 августа в Копенгагене был застрелен 43-летний мужчина, который был связан с бандой «Лояльные Семье». 42-летняя женщина пострадала в ходе конфликта. За последние две недели с «детьми-солдатами» связали три перестрелки, были арестованы трое несовершеннолетних шведов.
Министр назвал «страшным явлением» то, что датские банды нанимают молодых шведов для выполнения «грязной работы». По его словам, «за ниточки» в конфликтах банд «дергают» лица из незападного мира — например, Ливана, Ирака, ОАЭ. «Мы не хотим мириться с этим», — подчеркнул Хуммельгаард.
Со ссылкой на шведскую полицию FT сообщает, что влиятельные преступные группировки часто используют детей для совершения убийств, поскольку они получают мягкие приговоры. Речь идет о наркобандах, которые часто возглавляют те, кто живут за пределами Швеции, но имеют связи в политической и правовой системах страны, а также в сфере социального обеспечения.
AFP отмечает, что другие преступные инциденты, связанные со шведскими бандами, произошли в последние месяцы в Норвегии, Турции и Ираке.