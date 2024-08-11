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Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля обнаружила ракетные установки движения «Хезболла» на юге Ливана. Военные нанесли удары по ним и по другим объектам.

Источник: Reuters

Как утверждает ЦАХАЛ, вечером 10 августа в сторону Израиля было выпущено несколько БПЛА. Один из них был перехвачен. На земле есть повреждения, сообщений о пострадавших не поступало.

Израильские военные нанесли удары по ракетным установкам в районах населенных пунктов Хула и Хилат аль-Даба на юге Ливана, а также по военным объектам «Хезболлы» и складу с оружием в районах населенных пунктов Ханин, Айта аш-Шааб, Хиам и Блида.

«Хезболла» поддерживает палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем в секторе Газа. Израиль в конце июля нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого был убит командир ливанского движения Фауд Шукр. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла после этого заявил, что конфликт с Израилем «вступил в новую фазу на всех фронтах».

О попытках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Переговорная реанимация».