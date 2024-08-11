Беларусь заявила Украине протест из-за инцидента с дронами — МИД

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш вызвана в белорусский МИД, ей заявлен протест из-за нарушения накануне границы группой украинских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
«В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.
Минск предупредил, что оставляет право при новых провокациях предпринять ответные шаги для защиты своей территории.
Кроме того, может быть поставлен вопрос о целесообразности присутствия в Минске посольства Украины, если оно не сможет влиять на провокации Киева.