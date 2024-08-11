Лукашенко: перед белорусскими строителями стоят в высшей степени амбициозные задачи

«Строительство является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Беларуси, из года в год демонстрирует высокие показатели и эффективность в реализации масштабных и оригинальных современных проектов, — говорится в поздравлении. — Отечественные строители ценятся как специалисты высокого класса в нашей стране и за ее пределами».



Глава государства обратил внимание, что в Год качества перед строителями стоят в высшей степени амбициозные задачи. «Отрасль должна быть не только драйвером национальной экономики, но и зеркалом высоких стандартов, действующих во всех сферах жизни белорусского общества», — подчеркнул президент. Большому профессиональному коллективу строителей под силу осуществить самые смелые планы, убежден белорусский лидер.



Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам строительного комплекса, а также их родным и близким крепкого здоровья и счастья, жизненной энергии и оптимизма, интересных объектов и новых достижений.



Работникам и ветеранам строительного комплекса Республики Беларусь



Дорогие друзья!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.



Строительство является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Беларуси, из года в год демонстрирует высокие показатели и эффективность в реализации масштабных и оригинальных современных проектов. Отечественные строители ценятся как специалисты высокого класса в нашей стране и за ее пределами.



В Год качества перед вами стоят в высшей степени амбициозные задачи. Отрасль должна быть не только драйвером национальной экономики, но и зеркалом высоких стандартов, действующих во всех сферах жизни белорусского общества.



Убежден, что вашему большому профессиональному коллективу под силу осуществить самые смелые планы.



В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и счастья, жизненной энергии и оптимизма, интересных объектов и новых достижений.



Александр Лукашенко



11 августа 2024 года.