Лукашенко: перед белорусскими строителями стоят в высшей степени амбициозные задачи

«Строительство является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Беларуси, из года в год демонстрирует высокие показатели и эффективность в реализации масштабных и оригинальных современных проектов, — говорится в поздравлении. — Отечественные строители ценятся как специалисты высокого класса в нашей стране и за ее пределами».
Глава государства обратил внимание, что в Год качества перед строителями стоят в высшей степени амбициозные задачи. «Отрасль должна быть не только драйвером национальной экономики, но и зеркалом высоких стандартов, действующих во всех сферах жизни белорусского общества», — подчеркнул президент. Большому профессиональному коллективу строителей под силу осуществить самые смелые планы, убежден белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам строительного комплекса, а также их родным и близким крепкого здоровья и счастья, жизненной энергии и оптимизма, интересных объектов и новых достижений.
Работникам и ветеранам строительного комплекса Республики Беларусь
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Строительство является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Беларуси, из года в год демонстрирует высокие показатели и эффективность в реализации масштабных и оригинальных современных проектов. Отечественные строители ценятся как специалисты высокого класса в нашей стране и за ее пределами.
В Год качества перед вами стоят в высшей степени амбициозные задачи. Отрасль должна быть не только драйвером национальной экономики, но и зеркалом высоких стандартов, действующих во всех сферах жизни белорусского общества.
Убежден, что вашему большому профессиональному коллективу под силу осуществить самые смелые планы.
В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и счастья, жизненной энергии и оптимизма, интересных объектов и новых достижений.
Александр Лукашенко
11 августа 2024 года.
Лукашенко: перед белорусскими строителями стоят в высшей степени амбициозные задачи
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
«Строительство является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Беларуси, из года в год демонстрирует высокие показатели и эффективность в реализации масштабных и оригинальных современных проектов, — говорится в поздравлении. — Отечественные строители ценятся как специалисты высокого класса в нашей стране и за ее пределами».