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Лукашенко: перед белорусскими строителями стоят в высшей степени амбициозные задачи

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: РИА "Новости"

«Строительство является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Беларуси, из года в год демонстрирует высокие показатели и эффективность в реализации масштабных и оригинальных современных проектов, — говорится в поздравлении. — Отечественные строители ценятся как специалисты высокого класса в нашей стране и за ее пределами».

Глава государства обратил внимание, что в Год качества перед строителями стоят в высшей степени амбициозные задачи. «Отрасль должна быть не только драйвером национальной экономики, но и зеркалом высоких стандартов, действующих во всех сферах жизни белорусского общества», — подчеркнул президент. Большому профессиональному коллективу строителей под силу осуществить самые смелые планы, убежден белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам строительного комплекса, а также их родным и близким крепкого здоровья и счастья, жизненной энергии и оптимизма, интересных объектов и новых достижений.

Работникам и ветеранам строительного комплекса Республики Беларусь

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Строительство является одной из ключевых составляющих социально-экономического развития Беларуси, из года в год демонстрирует высокие показатели и эффективность в реализации масштабных и оригинальных современных проектов. Отечественные строители ценятся как специалисты высокого класса в нашей стране и за ее пределами.

В Год качества перед вами стоят в высшей степени амбициозные задачи. Отрасль должна быть не только драйвером национальной экономики, но и зеркалом высоких стандартов, действующих во всех сферах жизни белорусского общества.

Убежден, что вашему большому профессиональному коллективу под силу осуществить самые смелые планы.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и счастья, жизненной энергии и оптимизма, интересных объектов и новых достижений.

Александр Лукашенко

11 августа 2024 года.

Лукашенко Александр
строительство
праздники