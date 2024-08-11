Глава Минстроя РТ: Профессия строителя — одна из самых уважаемых в мире

«Ежегодно в самый разгар лета и строительного сезона мы чествуем одну из самых уважаемых профессий мира — профессию строителя. Не ошибусь, если скажу, что профессия эта настолько же древняя, насколько древней является наша цивилизация. И на каком этапе развития не находилось бы человечество, строительство всегда было на острие прогресса!», — написал министр в поздравительной телеграмме, присланной пресс-службой Минстроя РТ.