Сотня жителей Воронежа без света после атаки дронов. Военная операция на Украине, день 900-й

9:15 ❗Дроны атаковали две жилые многоэтажки белгородского города Шебекино — глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада доставляет в областную клиническую больницу».
9:11 Минобороны показало интервью с командиром радиолокационного взвода из зоны СВО:
9:00 Власти в Курской области прокомментировали слухи о новом прорыве ВСУ и боях у слободы Белая в Беловском районе. Накануне вечером новости об этом распространили Telegram-каналы.
Глава района Николай Волобуев записал видео с центральной площади слободы и уточнил, что вчера «на нашу территорию» зашли ДРГ.
«В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам не понятны некоторые моменты в приграничных территориях», — добавил он.
Ночью боев в слободе не было, обстановка оставалась спокойной, передавало РИА Новости со ссылкой на своего журналиста с места событий.
8:54 На Украине четверо человек пострадали во время обстрела инфраструктурного объекта Краматорска — ОВА региона.
Один человек в тяжелом состоянии, у остальных легкие травмы.
8:45 Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала ООН осудить нападение Украины на Курскую область.
«Пострадали тысячи мирных жителей», — подчеркнула она.
8:44 В России готовится серийный выпуск дрона-тяжеловеса с боевой частью до 10 кг под названием «Привет-82XL» — конструкторское бюро «Око».
Пока в зоне СВО его не применяют, но это уже «обкатанный», испытанный беспилотник, уточнила организация. Он должен помочь наносить неожиданные удары в глубине фронта.
8:45 Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области — ТАСС со ссылкой на Минобороны.
8:40 На Украине погибших из-за обломков ракеты выдали за жертв дрона.
Ночью в Киевской области погибли мужчина и четырехлетняя девочка. Глава украинского офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в их дом попал беспилотник.
«[Однако] Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что на частный дом рухнули обломки ракеты (то есть, ее предварительно сбила украинская ПВО)», — пишет украинское издание «Страна».
8:35 Минобороны показало удары самолетов по ВСУ в Курской области:
8:31 За минувшие сутки Белгородская область пережила 39 обстрелов и 46 атак дронов — белгородской губернатор Вячеслав Гладков.
8:25 Много жителей белгородского Краснояружского района ночью решили уйти из своих домов из-за «тревожных новостей» -глава региона Вячеслав Гладков.
«Необходимости в эвакуации не было, но решение, которое приняли люди, думаю, правильное. Надеюсь, что сейчас все вернулись домой».
Краснояружский район примыкает к российско-украинской границе, также граничит с Курской областью.
8:23 ❗Всего за ночь сбили 14 дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью, 16 дронов над Воронежской, три БПЛА над Белгородской и по одному беспилотнику над Брянской и Орловской областями — Минобороны.
8:20 Минобороны показало, как вертолеты уничтожают ВСУ в курском приграничье:
8:15 Более 15 беспилотников за ночь сбили над Воронежской областью — губернатор области Александр Гусев.
Предварительно, пострадавших нет. Повреждены «отдельные объекты инфраструктуры», частные дома. Около 100 жителей Воронежа остались без электричества.
8:10 Число пострадавших из-за обстрела белгородского Шебекино выросло до пяти человек — глава области Вячеслав Гладков.
Четверо с осколочными ранениями попали в больницу, еще один с баротравмой отказался от госпитализации. Город атаковали накануне, 10 августа вечером.
8:05 Ночью обломки ракеты упали на жилую девятиэтажку в Курске, пострадали 13 человек, из них двое в тяжелом состоянии — врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Рядом с домом сгорели припаркованные машины.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 900-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.