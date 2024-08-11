Сотня жителей Воронежа без света после атаки дронов. Военная операция на Украине, день 900-й

8:23 ❗Всего за ночь сбили 14 дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью, 16 дронов над Воронежской, три БПЛА над Белгородской и по одному беспилотнику над Брянской и Орловской областями — Минобороны.