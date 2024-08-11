Колумбус
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр по делам молодежи РТ сдал нормативы ГТО на золотой знак

Ринат Садыков готовился к этому событию месяц.

Источник: Минмолодежи РТ

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков сдал нормативы ГТО на золотой знак. Произошло в рамках Дня физкультурника в Казани, празднование которого состоялось в экстрим-парке «УРАМ».

Глава ведомства отметил, что сдать нормативы ему помогли ежедневная зарядка и спортивные упражнения на протяжении месяца.

Нормативы комплекса мог выполнить каждый желающий, для этого в экстрим-парке работала мобильная площадка ГТО.

«Радует, что сегодня на этой площадке экстрим парка “УРАМ” большое количество подростков, молодежи, которые также активно сдают ГТО», — сказал Садыков.