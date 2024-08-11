Министр по делам молодежи РТ сдал нормативы ГТО на золотой знак

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков сдал нормативы ГТО на золотой знак. Произошло в рамках Дня физкультурника в Казани, празднование которого состоялось в экстрим-парке «УРАМ».
Глава ведомства отметил, что сдать нормативы ему помогли ежедневная зарядка и спортивные упражнения на протяжении месяца.
Нормативы комплекса мог выполнить каждый желающий, для этого в экстрим-парке работала мобильная площадка ГТО.
«Радует, что сегодня на этой площадке экстрим парка “УРАМ” большое количество подростков, молодежи, которые также активно сдают ГТО», — сказал Садыков.