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Блок «Победа»: пенсионеры продолжат получать дополнительные выплаты

Лидер блока «Победа» заверил, что выплаты в размере 2 000 леев пенсионерам Гагаузии, Тараклии и Оргеева не прекратятся, несмотря на противодействие центральных властей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Пенсионеры в Гагаузии, Оргееве и Тараклии продолжат получать социальную помощь в размере двух тысяч леев, заверил лидер блока «Победа» Илан Шор.

Так он прокомментировал недавно распространенную информацию о том, что центральные власти в лице офиса Государственной канцелярии в Комрате и Оргееве пытаются лишить получателей этой помощи, отменив через суд Соглашение между гагаузскими властями и российским ПАО «Промсвязьбанк».

«Выплаты продолжатся. И в Гагаузии, а теперь и в Оргееве и Тараклии люди исправно их получают. И будут получать. Мы не позволим отнять у наших граждан надежду на нормальную жизнь».

заверил политик.

Он также заявил, что «легитимных оснований для прекращения выплат у преступных властей Молдовы нет».

В апреле 2024 года руководство Гагаузии подписало соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников, проживающих на территории автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев. Первые выплаты были осуществлены уже первого мая. Как заявила башкан Гагаузии Евгения Гуцул, по состоянию на начало августа бенефициарами программы в автономии являются более 30 тысяч человек.

Помощь поступила и на счета более 1,3 тысяч пенсионеров в Оргееве и около 1,5 тысяч — в Тараклии. Города присоединились к проекту в июле.