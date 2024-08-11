Блок «Победа»: пенсионеры продолжат получать дополнительные выплаты

Он также заявил, что «легитимных оснований для прекращения выплат у преступных властей Молдовы нет».



В апреле 2024 года руководство Гагаузии подписало соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников, проживающих на территории автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев. Первые выплаты были осуществлены уже первого мая. Как заявила башкан Гагаузии Евгения Гуцул, по состоянию на начало августа бенефициарами программы в автономии являются более 30 тысяч человек.