Глеб Никитин: «Со стройки начинается большинство проектов в любой сфере»

Ваша профессия — одна из самых универсальных. Со стройки начинается большинство проектов в любой сфере. Благодаря вам строятся новые социальные объекты, дома, предприятия, дороги. Ваш труд лежит в основе любых созидательных начинаний и служит людям долгие годы. Профессия строителя очень многогранна и включает в себя невероятное количество специализаций. Каждый объект ставит перед вами новые задачи, которые вы успешно решаете", — говорится в тексте поздравления.