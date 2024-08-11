Глеб Никитин: «Со стройки начинается большинство проектов в любой сфере»

"Уважаемые сотрудники строительной отрасли! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днём строителя!
Ваша профессия — одна из самых универсальных. Со стройки начинается большинство проектов в любой сфере. Благодаря вам строятся новые социальные объекты, дома, предприятия, дороги. Ваш труд лежит в основе любых созидательных начинаний и служит людям долгие годы. Профессия строителя очень многогранна и включает в себя невероятное количество специализаций. Каждый объект ставит перед вами новые задачи, которые вы успешно решаете", — говорится в тексте поздравления.
"Благодаря вашему труду активно развивается строительная сфера в Нижегородской области. В этом году она вновь является одним из локомотивов экономики, обеспечивает работой и целый ряд смежных отраслей. Это касается, в частности, жилого строительства. Внедряются новые подходы, предусматривающие комплексное развитие территорий, создание комфортных условий для жизни. Строятся знаковые объекты — Ледовый дворец, ИТ-кампус, реализуются другие крупные проекты. В каждом округе Нижегородской области происходят позитивные изменения, и везде роль строителя является основополагающей.
В профессиональный праздник желаю вам новых крупных, интересных проектов! Пусть впереди будет как можно больше свершений! С праздником!", — сказал губернатор.