Вячеслав Федорищев обратился к самарцам, причастным к Дню строителя

«Уважаемые строители и ветераны отрасли! Строительный комплекс Самарской области играет важнейшую роль в экономике региона и во многом определяет качество жизни наших граждан. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что наша задача — сделать так, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, а жилищный фонд системно обновлялся. Реализуя региональную составляющую национального проекта “Жилье и городская среда”, вы активно способствуете решению этой стратегически важной задачи», — сказал врио губернатора.