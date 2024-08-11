Константинов рассказал о достижениях Крыма в строительной сфере

В Крыму на сегодняшний день в рамках программы реализован 481 объект. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Это — 42 объекта здравоохранения, 51 детский сад, шесть школ, 55 объектов инженерной инфраструктуры, 43 объекта топливно-энергетического комплекса, 41 объект транспортной инфраструктуры, два физкультурно-оздоровительных комплекса, 10 многоквартирных домов, 98 объектов культуры и культурного наследия, сотни километров новых и отремонтированных автомобильных дорог и многое другое», — сказал Константинов.
В течение десяти лет строители в Крыму возводят школы, больницы, жилые дома, устанавливают ФАПы и амбулатории, прокладывают газопроводы и водопроводы, а также ремонтируют дороги. За это время было реализовано тысячи проектов во всех населенных пунктах, включая самые отдаленные и небольшие.
Ранее «МК в Крыму» писал, что ко Дню строителя спикер крымского парламента поздравил работников строительной отрасли и вручил им государственные награды. Он рассказал, что полуостров за 10 лет преобразился, в чем — колоссальная заслуга строителей. Парламентарий подчеркнул, что такого объёма преобразований на полуострове не было со времен его восстановления после Великой Отечественной войны.