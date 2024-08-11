Константинов рассказал о достижениях Крыма в строительной сфере

Ранее «МК в Крыму» писал, что ко Дню строителя спикер крымского парламента поздравил работников строительной отрасли и вручил им государственные награды. Он рассказал, что полуостров за 10 лет преобразился, в чем — колоссальная заслуга строителей. Парламентарий подчеркнул, что такого объёма преобразований на полуострове не было со времен его восстановления после Великой Отечественной войны.