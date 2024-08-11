С бойцом СВО простились в Усть-Куте

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Земляк и защитник Отечества отдал жизнь в зоне СВО. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города Усть-Кута Александру Ветошкину было 42-года, когда он героически погиб «за ленточкой».