В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область

Репке добавил, что не понимает украинской стратегии, а сама попытка занять части России — довольно рискованная затея. Если у украинской армии есть свободные пять тысяч солдат и достаточное количество западной техники, было бы логичнее перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление, заключил он.