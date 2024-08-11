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В ФРГ сделали тяжелое признание из-за атаки ВСУ на Курскую область

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украине после атаки на Курскую область придется покинуть территорию России и не тешить себя ложными надеждами, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.

Источник: AP 2023

«Давайте не будем обманывать себя», — призвал он.

Репке добавил, что не понимает украинской стратегии, а сама попытка занять части России — довольно рискованная затея. Если у украинской армии есть свободные пять тысяч солдат и достаточное количество западной техники, было бы логичнее перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление, заключил он.

Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.