35-летний учитель из Пермского края погиб на СВО

«Кто-то улыбнётся, ну какой это юбилей — 35 лет, — писали 4 июня 2023 года. — Но этот парень сделал за этот период времени поболее, чем многие за 50−60 лет. Сотни мальчишек и девчонок под его руководством стали достойными защитниками Родины и отличными футболистами, а ещё более — футболистками. А сколько ещё впереди у этого парня!».