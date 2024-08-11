35-летний учитель из Пермского края погиб на СВО

Учитель физкультуры очёрской школы № 2 Алексей Кожевников погиб в ходе специальной военной операции.
О гибели Алексея Кожевникова сообщил глава Очёрского городского округа Алексей Солодников.
«С болью в сердце сообщаю, что 15.05.2024 в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб наш земляк, наш товарищ, патриот большой и малой Родины Кожевников Алексей Сергеевич», — написал Алексей Солодников во «ВКонтакте».
Глава округа отмечает, что погибшего знали как учителя физкультуры очёрской школы № 2, тренера футбольного клуба «Юниор», руководителя военно-патриотического клуба «Юный спецназовец», активного участника общественной организации ветеранов «Боевое братство», любящего мужа, отца и брата.
В официальном сообществе очёрской школы № 2 во «ВКонтакте» опубликовали пост, посвящённый памяти Алесея Кожевникова.
«Алексей Сергеевич Кожевников наш прекрасный коллега и добрый друг: пришёл в ОСОШ № 2 в сентябре 2018 года в должности учителя физкультуры и ОБЖ, — написали в сообществе. — Его уроки всегда проходили на высоком профессиональном уровне, были направлены на воспитание у детей чувств патриотизма, гражданственности, человечности, справедливости».
В прошлом году с днём рождения Алексея Кожевникова поздравляли в сообществе ветеранов и ветеранских организаций Прикамья.
«Кто-то улыбнётся, ну какой это юбилей — 35 лет, — писали 4 июня 2023 года. — Но этот парень сделал за этот период времени поболее, чем многие за 50−60 лет. Сотни мальчишек и девчонок под его руководством стали достойными защитниками Родины и отличными футболистами, а ещё более — футболистками. А сколько ещё впереди у этого парня!».
Алексей погиб за три недели до следующего дня рождения.