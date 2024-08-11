«Главная мишень». В ФРГ забили тревогу из-за антироссийского шага

Вагенкнехт добавила, что есть причины, по которым ни одна европейская страна не разместила такие ракеты на своей территории.



В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и «Томагавки», ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.



Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.