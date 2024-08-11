Белорусская армия перебрасывает танки к украинской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил об уничтожении днем ранее над территорией страны части летевших с Украины в направлении России беспилотников. Белорусский лидер распорядился усилить группировки войск на границе с Украиной на гомельском и мозырском тактических направлениях. Министр обороны республики Виктор Хренин проинформировал о том, что задачи совершить марши в назначенные районы получили части Сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер». Также осуществлено наращивание сил и средств зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и авиации. Хренин отметил, что решение об усилении группировок войск было принято с учетом обстановки, складывающейся на Украине, а также в Курской области.