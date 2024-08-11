Белорусская армия перебрасывает танки к украинской границе

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Танки одной из механизированных бригад Вооруженных сил Белоруссии перебрасываются к границе с Украиной в рамках решения об усилении приграничных группировок войск. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — говорится в сообщении, которое сопровождается кадрами погрузки танков на железнодорожные платформы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил об уничтожении днем ранее над территорией страны части летевших с Украины в направлении России беспилотников. Белорусский лидер распорядился усилить группировки войск на границе с Украиной на гомельском и мозырском тактических направлениях. Министр обороны республики Виктор Хренин проинформировал о том, что задачи совершить марши в назначенные районы получили части Сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер». Также осуществлено наращивание сил и средств зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и авиации. Хренин отметил, что решение об усилении группировок войск было принято с учетом обстановки, складывающейся на Украине, а также в Курской области.