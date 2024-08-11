Минобороны: силы одного из мехсоединений ВС Беларуси приведены в готовность

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Подразделение одного из механизированных соединений Вооруженных Сил Беларуси приведены в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
В Минобороны отметили, что накануне Главком Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Стоит цель — реагировать на любые вероятные провокации.
«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы».
Сбитый беспилотник и усиление группировки
Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу заявил, что накануне вечером над территорией страны были сбиты украинские беспилотники, предположительно ударные. Еще часть БПЛА была сбита над территорией РФ. Глава государства уточнил, что ведется поиск беспилотников.
Лукашенко назвал этот инцидент провокацией, подчеркнув при этом, что «без ответа любые провокации не останутся».
В свою очередь министр обороны Виктор Хренин сообщил, что президент поручил усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактическом направлениях на юге страны, где Беларусь граничит с Украиной.
Различные виды воинских подразделений Беларуси, включая ракетные войска, комплексы «Искандер» и Полонез", ранее получили задачи на совершение маршей.