Минобороны: силы одного из мехсоединений ВС Беларуси приведены в готовность

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу заявил, что накануне вечером над территорией страны были сбиты украинские беспилотники, предположительно ударные. Еще часть БПЛА была сбита над территорией РФ. Глава государства уточнил, что ведется поиск беспилотников.