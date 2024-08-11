Премьер-министр Башкирии поздравил строителей с профессиональным праздником

Только за 2023 год в Башкирии ведено в эксплуатацию 43,5 тысячи квартир общей площадью более 3,3 млн квадратных метров. Это на 8,3% больше, чем в 2022 году. За последние пять лет свои улучшили жилищные условия более 600 тысяч семей Башкирии. За этот период ежегодный ввод жилья достиг исторического максимума. Мы еще никогда не строили так много, как сегодня, заявил премьер-министр региона.