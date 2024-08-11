Премьер-министр Башкирии поздравил строителей с профессиональным праздником

Как подчеркнул Андрей Назаров, каждый из нас немного строитель: своего будущего, будущего своих детей. Стараемся облагородить и улучшить свой дом, свой город, свою республику.
«Но есть среди нас особенные люди, те, для кого строительство — это профессия. Их руками создаются как необычные, уникальные здания, так и самые простые, но уютные и теплые дома. И сегодня они отмечают свой праздник, — напомнил он. — Команде Радия Хабирова, правительству нашей республики есть чем гордиться. В последние годы Башкортостан — один из лидеров строительной отрасли среди регионов России. В этой сфере мы входим в топ-10 субъектов РФ».
Так, в прошлом году общий объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», достиг в регионе отметки в 403 млрд рублей. Этот показатель неуклонно растет с 2021-го.
«Особенно радуют высокие темпы возведения жилья. По ним мы занимаем шестое место в России. Уже давно замечено, что это самый яркий маркер роста региональной экономики. Если люди покупают дома и квартиры, значит, они готовы оставаться здесь жить и работать, создавать семьи, рожать детей».
Только за 2023 год в Башкирии ведено в эксплуатацию 43,5 тысячи квартир общей площадью более 3,3 млн квадратных метров. Это на 8,3% больше, чем в 2022 году. За последние пять лет свои улучшили жилищные условия более 600 тысяч семей Башкирии. За этот период ежегодный ввод жилья достиг исторического максимума. Мы еще никогда не строили так много, как сегодня, заявил премьер-министр региона.
Благодаря усилиям строителей в республике удалось решить одну из самых острых социальных проблем — выполнить обязательства перед обманутыми дольщиками.
«Когда только начинали работу в 2019-м, в Башкортостане их насчитывалось более 10 тысяч. В прошлом году мы закрыли этот вопрос, восстановив права остававшихся 2145 граждан», — добавил Назаров.
Между тем, ежедневно в республике возводятся многоэтажки, вводятся в эксплуатацию новые школы и детские сады, поликлиники и больницы, спортивные сооружения, строятся новые дороги, мосты, объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
«Желаю всем, кто причастен к этой важной созидающей профессии, чтобы все, что вы построили, стояло веками и радовало людей своей красотой и надежностью. Новых достижений на благо Башкортостана, доброго здоровья, счастья и благополучия», — заключил Андрей Назаров.
Как ранее сообщал Башинформ, 7 августа в Уфе Глава Башкирии Радий Хабиров в преддверии Дня строителя вручил государственные награды. Почётными грамотами, званиями и благодарностями отметили профессиональные достижения 68 работников строительного комплекса региона.