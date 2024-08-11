Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём строителя

«Спасибо за профессионализм и самоотдачу всем, чей созидательный труд на наших глазах формирует новую городскую среду — комфортную, ориентированную на людей. Желаю работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, достатка и мира в семьях!» — пожелал глава региона строителям.