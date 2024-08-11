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Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём строителя

В своём обращении к жителям Челябинской области глава региона подчеркнул, что на Южном Урале сформирован сильный строительный комплекс.

Источник: РИА "Новости"

В области функционирует большое количество предприятий, добывающих и производящих строительные материалы, проектирующие новые здания.

Всё это позволяет строить в Челябинской области новое, комфортное, качественное и красивое жильё, современную недвижимость коммерческого назначения и технологичные площадки для будущих предприятий промышленности.

Губернатор отметил, что Челябинская область устанавливает всё новые и новые рекорды по объёмам строительства: в прошлом году было сдано 2,1 миллионов квадратных метров жилья, досрочно завершена программа расселения ветхоаварийного жилья.

«Спасибо за профессионализм и самоотдачу всем, чей созидательный труд на наших глазах формирует новую городскую среду — комфортную, ориентированную на людей. Желаю работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, достатка и мира в семьях!» — пожелал глава региона строителям.

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