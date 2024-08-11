Власти Краснодара поздравили строителей с профессиональным праздником

Глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко поздравили краснодарских строителей с профессиональным праздником. Они отметили большой вклад тех, кто работает в строительной отрасли, в развитие города, создание его современного облика и комфортной среды для всех горожан, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.