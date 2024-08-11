Власти Краснодара поздравили строителей с профессиональным праздником

Глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко поздравили краснодарских строителей с профессиональным праздником. Они отметили большой вклад тех, кто работает в строительной отрасли, в развитие города, создание его современного облика и комфортной среды для всех горожан, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
— Краснодар — самый молодой город-миллионник страны, самый быстро развивающийся. Набранные обороты должны отражаться на качестве жизни. Поэтому вместе мы создаем образовательные, спортивные и культурные объекты. Только в этом году 1 сентября откроем 10 школ! Наш очередной рекорд, — написал Евгений Наумов в соцсетях.
Вера Галушко отметила, что благодаря труду строителей преображается облик города, благоустраиваются городские пространства.
Руководители города пожелали строителям и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия и поблагодарили за преданность делу и умение реализовывать современные проекты.