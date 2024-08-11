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Радий Хабиров поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя и рассказал о семье Зимовец — представителях одной из старейших строительных компаний республики.

Источник: РИА "Новости"

Родоначальник династии — Сергей Петрович Зимовец, который начал работать на стройке после окончания строительного техникума и службы в рядах Советской Армии. Он посвятил этому делу 43 года. Сергей Петрович был мастером строительных и монтажных работ, а позднее стал производителем работ. По стопам отца пошли и его сыновья. Никита Зимовец начинал подсобным рабочим, был монтажником по стальным и железобетонным конструкциям, а сейчас — ведущий инженер департамента контроля качества. Антон Зимовец так же работал монтажником стальных и железобетонных конструкций, прорабом и мастером строительно-монтажных работ, а с 2018 года мужчина трудится производителем работ.

Среди объектов, которые возводил Зимовец-старший: дом культуры в Чишмах, школа № 156 в Уфе и Республиканский противотуберкулезный диспансер.

«Теперь под руководством его сыновей своевременно сдаются в эксплуатацию десятки жилых домов — в Дёме, Затоне, Сипайлово, Инорсе. А у внуков любимые игрушки — трактор и кран. Как знать, возможно, и они продолжат династию», — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкирии поздравил эту семью и всех работников, и ветеранов отрасли с Днём строителя и пожелал здоровья, удачи и семейного благополучия.

праздники
строительство