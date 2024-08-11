Радий Хабиров поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

Родоначальник династии — Сергей Петрович Зимовец, который начал работать на стройке после окончания строительного техникума и службы в рядах Советской Армии. Он посвятил этому делу 43 года. Сергей Петрович был мастером строительных и монтажных работ, а позднее стал производителем работ. По стопам отца пошли и его сыновья. Никита Зимовец начинал подсобным рабочим, был монтажником по стальным и железобетонным конструкциям, а сейчас — ведущий инженер департамента контроля качества. Антон Зимовец так же работал монтажником стальных и железобетонных конструкций, прорабом и мастером строительно-монтажных работ, а с 2018 года мужчина трудится производителем работ.