Экс-премьер Молдавии заявил, что Санду «провалила обещания» народу

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду полностью провалила свои предвыборные обещания и остается у власти за счет поддержки Запада, которая связана с конфликтом на Украине. Об этом заявил бывший премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии республики Ион Кику.
«Санду много обещала в прошлом и ничего не сделала, поэтому финал ясен. Единственное, на чем держится Майя Санду, это на трагических обстоятельствах, связанных с Украиной и вытекающей из этого поддержке западных партнеров. Если бы не было этой поддержки, то такая власть, такой президент не то чтобы поддержку не получал в виде в том числе незаконного финансирования, она не получила бы даже морального финансирования», — сказал Кику в эфире телеканала Exclusiv ТV. Он также подчеркнул, что поддерживающая Санду Партия действия и солидарности финансируется иностранцами через многочисленные неправительственные организации, подчеркнув, что подобную, в том числе финансовую поддержку Запада, нельзя считать законной в преддверии выборов.
«В связи с этим у нас необходимо принять такой же закон, как в Грузии», — сказал политик.
В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила организовать в день выборов 20 октября референдум о вступлении в ЕС, результаты которого внесут в конституцию. Оппозиционные партии обвинили главу государства в намерении использовать плебисцит, чтобы остановить падение своей популярности на фоне тяжелого экономического кризиса и акций протеста, участники которых требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. В ответ Санду обвинила оппозиционные силы в подготовке госпереворота, были закрыты 13 телеканалов и более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции. Также по инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием «Патриот». По словам президента Молдавии, работа этой структуры направлена на борьбу с Россией, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также с «изменниками родины», блокирующими курс властей на евроинтеграцию.