СМИ: Макрон может назначить нового премьера Франции после 15 августа

Президент Франции назначил досрочные выборы в Национальное собрание 9 июня после поражения президентской коалиции на выборах в Европарламент. По итогам второго тура, прошедшего 7 июля, большинство мандатов (182) получила левая коалиция «Новый народный фронт», оставив позади правящий альянс «Вместе за республику» (168 мандатов). Национальное объединение, фаворит первого тура выборов, финишировало на выборах лишь третьим, получив вместе с союзниками из числа «Республиканцев» 143 места в новом парламенте. Для абсолютного большинства соперничающим блокам необходимо было получить не менее 289 мест.