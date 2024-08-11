СМИ: Макрон может назначить нового премьера Франции после 15 августа

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Новый премьер-министр Франции может быть назначен после 15 августа, а правительство сформировано до конца месяца. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
По данным издания, «французский лидер назвал середину августа в качестве крайнего срока для принятия решения по кандидатуре премьер-министра». При этом новый состав кабинета министров может быть сформирован не позднее конца месяца, отмечает газета.
По ее информации, в окружении президента в качестве возможных кандидатов на пост главы правительства «чаще всего звучат имена бывшего министра труда и возглавляющего сейчас регион О-де-Франс (север Франции) Ксавье Бертрана, а также Бернара Казнёва, который уже руководил правительством республики в 2016—2017 годах».
Президент Франции назначил досрочные выборы в Национальное собрание 9 июня после поражения президентской коалиции на выборах в Европарламент. По итогам второго тура, прошедшего 7 июля, большинство мандатов (182) получила левая коалиция «Новый народный фронт», оставив позади правящий альянс «Вместе за республику» (168 мандатов). Национальное объединение, фаворит первого тура выборов, финишировало на выборах лишь третьим, получив вместе с союзниками из числа «Республиканцев» 143 места в новом парламенте. Для абсолютного большинства соперничающим блокам необходимо было получить не менее 289 мест.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после этих выборов. Макрон принял отставку, попросив правительство Атталя продолжать работу до формирования нового кабинета министров. Президент заявил, что не намерен принимать решение о назначении нового премьер-министра до конца Олимпиады, которая завершается в Париже 11 августа.