Лукашенко продолжает работать на востоке страны. Сегодня он приехал в агрокомбинат «Юбилейный» в Оршанском районе

Президент изучит, как обстоят дела в хозяйстве, какие перспективы развития, а также как выполнены поручения, данные в ходе предыдущих визитов. Говорили о структуре арокомбината, как развивается социальная сфера, жилищное строительство. Центральная усадьба «Юбилейного» — агрогородок Бабиничи, где созданы все условия для жизни, включая хорошую школу, детский сад, спортивные сооружения.



«С этой целью агрогородки и создавались», — заметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что важно, где есть необходимость, отремонтировать дороги к агрогородкам, чтобы была нормальная логистика.



Глава государства не впервые посещает этот агрокомбинат. Так, в июне 2022 года Александр Лукашенко ознакомился в хозяйстве с работой молочно-товарного комплекса «Купалинка» и посетил машинный двор. Тогда обсудили ряд практических вопросов, включая устройство покрытия площадки, поиск оптимального решения для отопления мастерских в зимний период, чтобы было не только эффективно, но и незатратно. А в июле прошлого года на роботизированном МТК «Павлинка» речь шла о строительстве технологичных комплексов. В этот раз Александр Лукашенко в первую очередь приехал на центральный машинный двор. Вопрос сохранности и надлежащего содержания техники — один из первостепенных в аграрной отрасли.

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Как доложил Президенту директор агрокомбината «Юбилейный» Александр Фирсин, была проведена газификация машинного двора, установили инфракрасные излучатели, сделали душевые. То есть созданы комфортные условия для работы людей и ремонта техники.



«Слушай, это ж дворец», — оценил результаты Президент.



Подобный подход использовался и при наведении порядка на другом, менее крупном машинном дворе хозяйства. К вопросу подошли не только с точки зрения эффективности, но и разумной экономии.

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Александру Лукашенко также доложили о ходе уборочной кампании в хозяйстве, где уже убрано 55% площадей, получен хороший урожай по зерновым и по кормам.



Предыдущие два дня работы Президента в Шкловском районе также были посвящены сельскохозяйственной тематике. Сначала на совещании в Шклове обсудили пути эффективного развития сельхозпроизводства на примере двух валоообразующих районов — Шкловского и Оршанского. На следующий день глава государства собрал отдельное совещание в агрогородке Городище Шкловского района, чтобы детально рассмотреть целесообразность создания крупной интеграционной структуры с участием агрохолдинга «Купаловское». Одобрение получено. Но главное, на что нацеливает Александр Лукашенко, — это эффективная работа, наведение должного порядка на уже имеющихся мощностях и территориях, поддержание исполнительской и технологической дисциплины.