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Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

В пресс-службе Акорды отметили, что телеграмму глава Казахстана направил 11 августа 2024 года.

«Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю вам, семьям погибших и дружественному народу Бразилии искренние соболезнования и слова сочувствия», — говорится в телеграмме.

Самолет ATR 72 потерпел крушение вечером 9 августа 2024 года. Менее чем за минуту он рухнул с высоты около 4 000 метров, погиб 61 человек.

10 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур.