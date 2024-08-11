Члены Конгресса США считают, что Грузия не заинтересована в улучшении отношений

«Разочарование вызывает то, что премьер-министр [Грузии] не выдвинул никаких предложений относительно того, что хотят сделать он и его администрация для улучшения отношений с Америкой. Мы обсудили несколько тревожных вопросов, которые у нас накопились, о которых мы и ранее говорили. Возьмем хотя бы заявления о том, что правительство США планировало в Грузии переворот, что является абсолютной ложью», — сказала она, оценивая встречу с главой грузинского правительства Ираклием Кобахидзе, которая состоялась 10 августа.