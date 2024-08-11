Трамп обвинил Харрис в краже его предвыборной инициативы

«Камала Харрис, период “медового месяца” которой подходит к концу и которая начинает серьезно проигрывать в опросах общественного мнения, только что скопировала мою политику “никаких налогов на чаевые”. Разница в том, что реализовывать она ее не будет, ей это нужно лишь в политических целях. Это была идея Трампа, у нее нет своих идей, она может лишь красть их у меня», — написал он.